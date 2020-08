Taipeih (ots/PRNewswire) - Der in Kürze auf den Markt kommende Kavalan Whisky wurde in speziell ausgeschabten (shaved), getoasteten (toasted) und ausgebrannten (recharred) Fässern gelagertFünf Jahre nach Erhalt des World Whiskies Award für den "Weltbesten Single Malt" erfreut uns der ikonische Kavalan Solist Vinho Barrique mit einer Fortsetzung.Kavalan gab bekannt, dass sein zweiter Shave-, Toast-, Rechar-Whisky (STR) als Teil eines aus vier Flaschen bestehenden Exklusiv-Weihnachtssets im Oktober auf den Markt gebracht werden soll.Das von Hand durchgeführte Rechar-STR-Verfahren wurde von dem verstorbenen Dr. Jim Swan und Kavalan gemeinsam in Taiwan entwickelt. Auf ihrer Suche nach einem außergewöhnlichen Geschmack entwickelten sie eine anspruchsvolle Toasting- und Rechar-Rezeptur für Weinfässer, um sie von der mit der Reifezeit in Weinfässern enstehenden Säure zu befreien und so die aus Taiwans subtropischen Klimabedingungen resultierende Geschmacksintensität zu verstärken.Kavalans zweite Shave-, Toast-, Rechar-Komposition ist zugleich der erste getorfte Whisky der Whiskydestillerie, die ihre neue Sorte aus getorfter Gerste brennt.Laut Herrn Lee, CEO von Kavalan, erwecke Kavalans STR-Technik in den Fässern ruhende Aromen zum Leben, was detailliertere, intensivere und fruchtigere Geschmacksrichtungen zufolge habe und in den phänomenalen subtropischen Klimabedingunen Yilan Countys ermöglicht werden könne. Diese Geschmacksstufen werden von den verführerischen, rauchigen Malzaromen der getorften Spirituose durchdrungen."Seit dem WWA wurde ich viele Male nach der Markteinführung eines weiteren in Taiwan hergestellten STR-Whiskys gefragt. Jetzt, nach jahrelangem Experimentieren, hoffen wir sehr, dass unser zweiter STR-Whisky die herausragende Leistung von Vinho fortsetzen wird und weltweite Whisky-Fans in seinen Bann ziehen kann", kommentierte Herr Lee.Seit 2015 konnte Vinho Barrique Preisrichter kontinuierlich mit seiner Handwerkskunst beeindrucken und erhielt in diesem Jahr mehrfache Auszeichnungen. Auf dem von Spirits Business veranstalteten World Whisky Masters 2020-Wettbewerb, wurde der Whisky zum "Taste Master" ernannt, die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs. Auf dem kürzlich abgehaltenen Tokyo Whisky and Spirits Competition wurde er zum "Best of the Best" des Wettbewerbs gekrönt.World Whisky Masters-ResultateTaste Masters-Medaille- Kavalan Solist Vinho Barrique Masters-Medaille- Kavalan Podium- Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured- Kavalan Solist Amontillado Sherry- Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask- Kavalan Solist Fino Sherry- Kavalan Solist Sherry Gold-Medaille- Kavalan Distillery Select No.2- Kavalan Distillery Select No.1- Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish- Kavalan Concertmaster Port Cask Finish- Kavalan Classic- King Car Conductor- Kavalan Oloroso Sherry Oak- Kavalan ex-Bourbon Oak- King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured- Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured- Kavalan Solist PX Sherry- Kavalan Solist Manzanilla Sherry- Kavalan Solist Port- Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Informationen zu STRDie als S.T.R. oder Shaving, Toasting und Recharring bekannte Aufbereitung von Eichenfässern beschreibt eine bahnbrechende Verfahrensweise, die in Kavalans Innnovationslabor entwickelt wurde und sich seither industrieweit verbreiten konnte. Zunächst werden die Fässer durch eine Abschabeprozedur (Shaving) von jeglichen unerwünschten Weinaromen und Säureverbindungen befreit. Anschließend setzt der sogenannte Toasting-Prozess organische Verbindungen aus dem Holz frei und bringt so die Gesamtheit fruchtiger Vanillenoten zur Geltung. Schließlich werden die Fässer im Rahmen einer intensiven Brennung ausgebrannt (Recharring), um reichhaltige Aromen wie Karamell und Schokolade vor dem Hintergrund komplexer Fruchtnoten zu extrahieren.Informationen zur Kavalan DestillerieDie Kavalan Brennerei in Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in Bezug auf die kunstvolle Herstellung von Single Malt Whisky. Unser Whisky, der bei intensiver Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch eine kühle Meeres- und Bergbrise verfeinert. All dies zusammen ergibt die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Bezirks Yilan trägt, stützt sich auf rund 40 Jahre Erfahrung bei der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group. Wir konnten mehr als 450 Goldmedaillen oder höhere Auszeichnungen in den anspruchsvollsten Wettbewerben der Branche gewinnen. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com (http://www.kavalanwhisky.com/)Pressekontakt:Kaitlyn Tsai+886(0)39 229 000#7164kaitlyn@kingcar.com.twFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1225920/2nd_S_T_R__Whisky_WWM_Wins.jpgOriginal-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121270/4675227