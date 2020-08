BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach traut SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu, Deutschland durch die Pandemie zu führen. "Herzlichen Glückwunsch! Wenn jemand uns durch die Coronakrise und den dann nötigen Umbau unserer Wirtschaft führen kann ist es Olaf Scholz", schrieb Lauterbach am Montag auf Twitter zur Nominierung des Vizekanzlers. Er sei glücklich, dass Scholz der SPD-Kanzlerkandidat werde, sagte Lauterbach dem Nachrichtenportal "t-online.de". "Er hat in der Krise Verantwortung getragen und die richtige Politik gemacht und damit Deutschland vor Massenarbeitslosigkeit bewahrt". Die Partei müsse Scholz die Möglichkeit geben, sein Programm maßgeblich selbst mitzuentwickeln, forderte Lauterbach. "Es darf ihm nicht übergestülpt werden. Wir sollten ihm von außen keine Ratschläge geben, was er in den Vordergrund stellen sollte."/csd/DP/men

