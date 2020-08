MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft rechnet wegen der Corona-Pandemie laut einer Umfrage für etwa weitere achteinhalb Monate mit einer Einschränkung des öffentlichen Lebens. Auf die Branchen bezogen befürchtet der Dienstleistungssektor mit 8,9 Monaten die längsten Einschränkungen, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. Der Handel folgt demnach mit 8,6 Monaten vor dem Bausektor (8,2 Monate) und der Industrie (7,8 Monate).



In der Dienstleistungsbranche befürchten der Umfrage zufolge vor allem Firmen aus dem Freizeitsektor langwierige Schwierigkeiten (13 Monate). Firmen für Post-, Kurier und Expressdienste erwarten hingegen die kürzesten Einschränkungen des öffentlichen Lebens (6,6 Monate).



In der Industrie rechnen Hersteller von Leder, Lederwaren und Schuhen mit den längsten Einschränkungen (11,2 Monate), am geringsten ist die erwartete Zeitspanne bei den Getränkeherstellern (6,4 Monate). In der Handelsbranche rechnet der Großhandel mit 8,4 Monaten, der Einzelhandel mit 8,8 Monaten./jjk/DP/fba

