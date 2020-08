BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner sieht Widersprüche in der Wahlkampfstrategie der SPD. "Die SPD macht es spannend. Gestern Koalitionsangebot an die Linke und grünes Licht für Kanzler Habeck - heute wird mit Olaf Scholz ein Kanzlerkandidat aus dem eher rechten Spektrum der Partei benannt", schrieb Lindner am Montag auf Twitter zur Nominierung des Vizekanzlers. "Respektabel ist er, aber die Strategie erscheint noch rätselhaft", so Lindner.



Die SPD-Spitze um Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatte am Wochenende eine Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl nicht ausgeschlossen. Und Esken denkt dabei sogar über ein Bündnis unter grüner Kanzlerschaft nach - also möglicherweise einen Regierungschef Robert Habeck.



Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, dass die Nominierung der Sozialdemokratie eher schaden werde: "Denn die Führung der SPD muss erklären, warum Scholz von den Menschen im Land gewählt werden soll, wenn er es selbst nicht einmal schafft, von den eigenen Genossen zum Vorsitzenden gewählt zu werden."/csd/DP/men

