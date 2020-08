Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Coronavirus ist nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wieder auf dem Vormarsch. Daher sei mehr Vorsicht nötig, um einen weiteren Lockdown des öffentlichen Lebens zu verhindern. Einen Start der Bundesliga mit vollen Zuschauertribünen hält er für falsch. Von einem in Nordrhein-Westfalen geplanten Konzert mit 13.000 Besuchern gehe gar eine "katastrophale Signalwirkung an das ganze Land" aus, so der CSU-Politiker.

"Corona wird jeden Tag gefährlicher. Es sind zunehmend erst die Spätfolgen langsam sichtbar", erklärte Söder nach einer außerordentlichen Videokonferenz seines Kabinetts.

"Leider lässt die Vorsicht nach. Es wächst Unvernunft und Leichtsinn. Deswegen wird es ganz entscheidend sein in den nächsten Wochen wieder eine Rückkehr zu der geistigen Vorsicht und Umsicht zu haben, die uns so gut geschirmt hat in den letzten Wochen."

Wichtig sei es auch, die Teststrategien auszudehnen. Urlaubsrückkehrer sollten nicht nur bei Ankunft aus Risikoländern auf das Virus getestet werden, sondern auch fünf oder sechs Tage danach. Besonders bereite ihm die nachlassende Vorsicht auf privaten Veranstaltungen Sorge.

"Einen zweiten Lockdown will niemand. Aber um einen zweiten Lockdown zu verhindern, müssen wir jetzt noch einmal richtig uns mit allem Engagement da einbringen und noch einmal wirklich werben auch für Vernunft und Umsicht und die klaren Beschlüsse und Maßnahmen treffen", so Söder.

"Die Gefahr geht weniger von Betrieben aus oder ÖPNV. Die eigentliche Gefahr ist der Leichtsinn bei privaten Veranstaltungen. Dort besteht im Moment die größte Sorge."

Die deutschen Infektionszahlen sind in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Die höheren Zahlen werden mit der Reiserückkehrern und dem fehlenden Abstand auf Privatveranstaltungen in Verbindung gebracht.

Nach den neuesten Zahlen vom Robert Koch-Institut haben sich Stand Montag 436 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt konnte das Virus bei 216.327 Menschen nachgewiesen werden. Allerdings gibt es am Wochenende eine Zeitverzögerung bei der Meldung der Neuinfektionen. In den Tagen zuvor lag die tägliche Zahl der Neuinfizierten bei rund 1.000.

In Bayern haben sich laut RKI-Zahlen zuletzt 45 Personen mit dem Virus neu angesteckt. Spitzenreiter war Nordrhein-Westfalen mit 201 elektronisch übermittelten neuen Fällen.

