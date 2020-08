NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Roche von 375 auf 370 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Purcell sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von durchwachsenen Nachrichten des Schweizer Pharmakonzerns. Während das Mittel Evrysdi in einer sehr breiten Indikation für Patienten in den USA mit spinaler Muskelatrophie (SMA) zugelassen worden sei, habe der Produktkandidat Etrolizumab für die Behandlung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen enttäuscht. Daher senkte Purcell seine Umsatzschätzungen für den Einsatz von Etrolizumab deutlich./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 09:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



CH0012032048

