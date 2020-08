Wienerberger-CEO Heimo Scheuch hat sich in der Ö1-Radiosendung "Im Journal zu Gast" für eine Flat Tax, also einen einheitlichen Steuersatz, in Höhe von 25 Prozent ausgesprochen. Dies würde junge Menschen dabei unterstützen, Vermögen aufzubauen, begründet er. Das Geld, das in Stiftungen geparkt wird, soll wiederum laut Scheuch in Umlauf kommen. Dafür sollte es Anreize geben, meint der Konzern-Chef.Wienerberger ( Akt. Indikation: 20,34 /20,44, -0,24%) Frisches Research: Die Analysten von Jefferies bestätigen die Buy-Empfehlung für S&T und heben das Kursziel von 26,0 auf 32,0 Euro an. M.M. Warburg nimmt die Coverage für Andritz auf und vergibt die Empfehlung "Halten" mit Kursziel 33,0 Euro. Die Deutsche Bank sagt zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...