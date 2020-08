Zwar sorgt US-Präsident Trump sowohl im Streit mit China als auch mit einem eigens per Dekret beschlossenen Hilfspaket für Nachrichten - wirklich Bewegung löst das an den Märkten jedoch nicht aus. Der DAX notiert am Mittag bei 12.710 Punkten rund 0,3% fester und geht angesichts eines leeren Terminkalenders wohl einem ruhigen Nachmittag entgegen. Trump nimmt Tencent ins Visier Als Aktie mit dem heute höchsten Umsatz in Stuttgart macht die Allianz bis zum Mittag rund 1,3% auf 180,90 Euro gut. Am Wochenende ...

