Der Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson kündigte am Montag an, dass man Ende der Woche darlegen werden, ob man die Wiedereröffnung der übrigen Wirtschaftssektoren in Angriff nehmen wird. Der Sprecher wies ferner darauf hin, dass man daran arbeite, die Veröffentlichung der täglichen Daten über die Coronavirus-Todesfälle wieder aufzunehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...