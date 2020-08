Für die 410-Kilowatt-Anlage werden auf der Südseite der 600 Meter langen Staumauer Albigna mehr als 1200 Solarmodule installiert. Den Elektrizitätswerken der Stadt Zürich zufolge handelt es sich um die erste hochalpine Photovoltaik-Anlage in der Schweiz.Schon ab September 2020 soll die erste hochalpine Photovoltaik-Großanlage auf der Albigna Staumauer Strom produzieren. Das teilten die Elektrizitätswerken der Stadt Zürich (EWZ) am Montag mit. Demnach fehlen zur Fertigstellung nur noch wenige der 1200 Photovoltaik-Module, die gerade über eine Länge von 670 Metern an der Staumauer montiert werden. ...

