Warnemünde (ots) - Am Donnerstag, den 13. August 2020, findet um 10 Uhr die Kommandoübergabe der Besatzung "Charlie" statt. An Bord der Korvette "Oldenburg" übergibt Fregattenkapitän Alexander Dubnitzki (40) seine Dienstgeschäfte sowie die Besatzung an Korvettenkapitän Pascal Störk (38).Fregattenkapitän Dubnitzki schaut nach drei Jahren als Kommandant auf zwei Einsätze im Mittelmeer bei UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) und viele weitere Seefahrten, unter anderem nach England, Skandinavien und ins Baltikum, zurück. "Die Zeit war intensiv und spannend. Ich blicke zurück auf viele Höhepunkte, etwa die Passage des Kanals von Korinth beim Rücktransit aus dem Mittelmeer. Mich erfreuten aber auch die vielen kleinen Momente an Bord - wie mit Blick in See gemütlich einen Kaffee auf der Brücke zu trinken oder ein erfolgreicher Ausbildungstag für die Besatzung", so der scheidende Kommandant. Für Fregattenkapitän Dubnitzki geht es im Anschluss nach Berlin in das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), wo er sich als Referent unter anderem mit der Mandatierung von Einsätzen beschäftigen wird.Seinem Nachfolger Pascal Störk ist die Korvette nicht fremd. Zuvor war er bereits in unterschiedlichen Führungspositionen auf verschiedenen Korvetten eingesetzt. Auch die Zeit als Dezernent für Überwasserkrieg kommt ihm dabei zugute. "Ich freue mich, die Früchte meiner Arbeit als Wachoffizier ernten zu dürfen und als Kommandant eingesetzt zu werden", so Korvettenkapitän Störk. Er übernimmt hiermit nicht nur das Kommando über die Korvette, sondern auch die Verantwortung über eine sechzigköpfige Besatzung.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandoübergabe für die Besatzung 'Charlie' im 1. Korvettengeschwader" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Aufgrund der Corona-Auflagen ist ein Mund-Nasenschutz mitzubringen und die allgemein gültigen Abstandsregeln sind zu beachten.Termin:Donnerstag, den 13. August 2020. Eintreffen bis spätestens 9.15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Rostock, Hohe Düne 3018119 Rostock (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm:10 Uhr FKpt Dubnitzki betritt das FlugdeckDanachAnsprache durch alten KommandantenDanachKommandeur 1. Korvettengeschwader und KKpt Störk betreten das FlugdeckDanach Ansprache Kommandeur 1. Korvettengeschwader, FKpt FeldDanachÜbergabezeremoniellDanachKommandeur 1. Korvettengeschwader und FKpt Dubnitzki verlassen den BereichDanachAnsprache durch neuen KommandantenAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 12. August 2020 13 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49 (0)381 636 2160 oder per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle WarnemündeTel.: +49 (0)381 636 2170E-Mail:markdopizastwarnemuende@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/4675743