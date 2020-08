Der USD/CAD baut seine Verluste in der frühen amerikanischen Sitzung aus - US-Dollar-Index gibt seine anfänglichen Gewinne ab und fällt unter 93,50 zurück - Der Ölpreis WTI klettert über 42 Dollar und gibt dem CAD zusätzlichen Auftrieb - Der USD/CAD schwankte in der ersten Tageshälfte in einer engen Spanne unter 1,3400 und geriet im frühen amerikanischen ...

