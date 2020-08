NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie von Eastman Kodak ist am Montag steil auf Talfahrt gegangen. Ein geplanter Kredit im hohen dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich wurde von der US-Regierung auf Eis gelegt. Ende Juli noch hatten die Aussichten darauf die zuvor nur wenige Dollar kostende Aktie des Foto-Pioniers an der Nyse bis auf 60 US-Dollar hochschießen lassen. Nun sackten die Papiere zuletzt um etwas mehr als 30 Prozent auf 10,37 Dollar ab.



Ende Juli hatte es geheißen, Kodak solle den Kredit erhalten, um Arzneimittel-Bestandteile herzustellen. Als einige Tage nach Unterzeichnung der Absichtserklärung klar wurde, wie viele Konditionen das Unternehmen erfüllen muss, schickte dies die Aktie bereits wieder steil abwärts./ck/he

