Der DOW tut was er muss, nämlich aus der Seitwärtsbewegung ausbrechen. Das hatte er ja lang genug angedeutet. Der DAX deutet das auch an und wird das auch bald tun. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, ...

