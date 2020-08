NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktienkurse an der Wall Street laufen am Montagmittag New Yorker Zeit in gegensätzliche Richtungen. Während die Blue Chips im Dow zulegen, geht es mit den Techwerten an der Nasdaq nach unten. Positiv vor allem für Konsumwerte wird gewertet, dass US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Hilfsmaßnahmen angeordnet hat - unter anderem eine wöchentliche Unterstützungszahlung an Arbeitslose. Diese beträgt mit 300 Dollar pro Woche jedoch nur noch die Hälfte der bisherigen Hilfe. Zuvor hatte sich der Kongress nicht auf ein neues Hilfspaket einigen können.

Daneben vermeldeten die USA zuletzt die niedrigste Zahl an täglichen Corona-Neuinfektionen seit einer Woche. Jedoch wurde am Wochenende die Marke von fünf Millionen Infizierten überschritten. Nun regt sich die leichte Hoffnung, dass eine Überwindung der Corona-Krise ohne weitere Lockdowns geschafft werden kann, die eine zusätzliche Belastung für die US-Wirtschaft darstellen würden.

Unverändert angespannt ist die Lage dagegen zwischen den USA und China. Peking kritisierte die jüngsten US-Sanktionen gegen die Regierung in Hongkong scharf und hat nun ebenfalls Sanktionen gegen Einzelpersonen aus den USA verhängt. Betroffen sind elf US-Bürger, darunter die Senatoren Marco Rubio und Ted Cruz.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,9 Prozent auf 27.672 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,1 Prozent nach unten, der Nasdaq-Composite verliert 0,9 Prozent. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda.

Dollar legt leicht zu mit Trump-Dekret

Der Dollar legt leicht zu, nachdem US-Präsident Trump am Wochenende verschiedene Dekrete zur Verlängerung der US-Arbeitslosenunterstützung unterzeichnet hat. Diese seien etwas überraschend gekommen, der Markt habe eigentlich umfangreichere Wirtschaftsstimuli von Seiten der US-Politik erwartet, so die Danske Bank. Für den Dollar-Index geht es um 0,1 Prozent nach oben.

Auch die Ölpreise steigen mit den beschlossenen Corona-Hilfen in den USA. Händler setzen auf eine steigende US-Nachfrage. Daneben stützen Aussagen von Aramco-CEO Amin Nasser, wonach die globale Nachfrage nach Öl anziehe, nachdem sich die Volkswirtschaften nach der Lockerung der Coronavirus-Sperren wieder geöffnet hätten. So soll die Nachfrage für Benzin- und Diesel in China nahezu wieder auf dem Niveau von vor der Coronavirus-Krise liegen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,8 Prozent auf 41,97 Dollar, Brent gewinnt 1,4 Prozent auf 45,03 Dollar.

Der Goldpreis tendiert kaum verändert, wird aber tendenziell gestützt durch den Konflikt USA-China. Die Feinunze gibt um 0,1 Prozent ab auf 2.033 Dollar.

US-Anleihen sind nicht gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 0,5 Basispunkte auf 0,57 Prozent.

Berkshire Hathaway mit Gewinnsprung im zweiten Quartal

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Berkshire Hathaway um 0,1 Prozent nach oben. Das Investmentvehikel von Großinvestor Warren Buffett hat im zweiten Quartal massiv von der Erholung der Aktienmärkte profitiert. Das Unternehmen verbuchte einen Gewinnsprung um 86 Prozent. Die Gewinne im umfangreichen Versicherungsgeschäft stiegen, während die Ergebnisse im Eisenbahn-, Versorgungs- und Energiebereich sowie anderen Bereichen zurückgingen.

Die Hotelkette Marriott hat im zweiten Quartal einen Verlust geschrieben, da die normalerweise lukrative Sommerreisesaison angesichts der Covid-19-Pandemie ausblieb. Das Unternehmen sieht aber Zeichen für eine Erholung. Die Aktie steigt um 2,7 Prozent.

Die Aktie der angeschlagenen Eastman Kodak verlieren rund 31 Prozent. Ein Kredit für das Unternehmen ist wieder in Frage gestellt worden, da von Seiten der Politik und der Regulierer Einwände erhoben werden.

