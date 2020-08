Frankfurt (ots) - Die beiden Vorsitzenden dürften hoffen, dass sie mit der schnellen Entscheidung eine unattraktive Hängepartie vermeiden und Scholz umso besser in ihre rot-rot-grünen Überlegungen einbinden können. Und in der Tat: Wenn er wenigstens eine Minimalchance haben will, Kanzler zu werden, wird es mit Selbstherrlichkeit nicht gehen. Aber die inhaltlichen Probleme wären damit noch lange nicht vom Tisch. Es ist ja nicht so, also stünde Olaf Scholz nur persönlich gern im Zentrum, sondern er tut das auch politisch. Seit vielen Jahren gehört er zu denjenigen in der SPD, die sich mit Hingabe auf das gedankliche Konstrukt der "Mitte" beziehen. Hier müssten die Wählerinnen und Wähler erreicht werden, die es für Mehrheiten oder jedenfalls bessere Ergebnisse braucht. Nur: Wo und was genau sie ist, diese Mitte, weiß niemand zu sagen.



