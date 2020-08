Tiktok kann offenbar doch nicht so leicht aus dem Verbund mit der nur in China genutzten App Douyin gelöst werden. Offenbar teilen sich die Apps die grundlegende Serverfunktionalität. Wie Reuters aus gut unterrichteter Quelle erfahren haben will, steht die Übernahme von Tiktok durch Microsoft vor einer ganzen Reihe technischer Probleme. Eine der größten Herausforderungen entsteht wohl daraus, dass Tiktok zwar im Frontend vollkommen unabhängig von der in China beliebten, im Anwendungszweck gleichen App Douyin ist, sich mit ihr aber die Server-Funktionalität teilt. Tiktok doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...