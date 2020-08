Keine guten Zeiten für Apple. Die russische Kartellbehörde FAS ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der iPhone-Hersteller seine marktbeherrschende Position mit Blick auf den App-Store für iOS und iPadOs missbraucht. Die russische FAS (Federal Antimonopoly Service) will Apple den Umgang mit Drittanbieter-Apps in seinem App-Store so nicht durchgehen lassen. Apple habe seine marktbeherrschende Position missbraucht und werde nun eine Verfügung erhalten, die das Unternehmen anweisen wird, die bestehenden Probleme zu beseitigen. Laut Nachrichtenagentur Reuters hat Apple bereits angekündigt, rechtliche Schritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...