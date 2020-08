Der amerikanische Einzelhandelskonzern bebe stores Inc. (ISIN: US0755712082, OTC: BEBE) wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,06 US-Dollar ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Der auf Damenmode spezialisierte Konzern mit Firmensitz in Kalifornien zahlt die Quartalsdividende am 10. September 2020 an die Aktionäre (Record date: 26. August 2020). Bebe Stores ist 1976 gegründet worden. Das Unternehmen ist ein ...

