Der amerikanische Hersteller von Aromen und Duftstoffen International Flavors & Fragrances Inc. (ISIN: US4595061015, NYSE: IFF) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,77 US-Dollar ausbezahlen. Dies ist eine Erhöhung um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Es ist die elfte jährliche Anhebung der Dividende in Folge. Die nächste Auszahlung erfolgt am 5. Oktober 2020 (Record day: 24. September ...

