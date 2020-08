Der DAX könnte sich am Dienstag aus seiner jüngsten Komfortzone wagen. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 12.802 Punkte, was ein Plus von 0,9 Prozent bedeutet. Damit würde er einen weiteren Versuch unternehmen, die Seitwärtsspanne der vergangenen Tage nach oben zu verlassen. Der Bereich von 12.750 bis 12.800 Punkten hatte sich zuletzt immer wieder als hohe Hürde erwiesen.Als Stütze gelten am Dienstag die positiven Vorgaben aus Übersee. In New York hatte der ...

