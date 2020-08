Wie bereits Mitte Juni angekündigt, stiegen in der Folge die Erträge stark an, während sich der Gewinn mehr als verdoppelte. In das zweite Halbjahr ist Swissquote gut gestartet.Die Bank erzielte einen Nettoertrag auf einem neuen Höchstwert von 160,7 Millionen Franken, was einem Anstieg von 43,2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode ...

