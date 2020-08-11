Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 11.08.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 643 internationalen Medien
Massive Exploration sorgt für gewaltigen Newsflow und Neubewertung!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 676044 ISIN: TH0400010R10 Ticker-Symbol: NVAF 
Frankfurt
10.08.20
08:06 Uhr
0,178 Euro
-0,007
-3,78 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PCL NVDR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PCL NVDR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1400,21808:00
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.