Der amerikanische Geflügelproduzent Sanderson Farms Inc. (ISIN: US8000131040, NYSE: SAFM) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 32 US-Cents an seine Investoren ausbezahlen. Record day war der 28. Juli 2020. Damit schüttet der Konzern aus Laurel in Mississippi auf das Jahr hochgerechnet 1,28 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 116,20 US-Dollar (Stand: 10. August 2020) einer ...

