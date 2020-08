MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Alstria Office nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Corona-Krise habe die Immobiliengesellschaft im operativen Geschäft kaum belastet, schrieb Analyst Andre Remke am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Bekräftigung der Jahresziele decke sich mit den Erwartungen. Mit Blick auf die Bewertung des Bestandes sei die zukünftige Nachfrage nach Büroraum mit Unsicherheiten behaftet./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 07:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD2U1

