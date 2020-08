Der Countdown läuft: Am 15. August 2020 tritt das "Transparency and Consent Framework 2.0" (TCF 2.0) in Kraft. Was das für Unternehmen bedeutet und wie sie sich am besten darauf vorbereiten, hat unser Gastautor kurz zusammengefasst. Wer das TCF verstehen will, wirft am besten einen kurzen Blick auf die aktuelle Gesetzeslage. Denn spätestens seit dem BGH-Urteil zur Cookie-Einwilligung vom 28. Mai 2020 zu ist klar: Wer Nutzerdaten für Marketingzwecke verwenden will, muss hierfür die aktive, informierte Einwilligung seiner Nutzer einholen - da eine Datenerhebung ohne entsprechende Rechtsgrundlage laut DSGVO rechtswidrig ist...

