Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) warnte noch am 31.03.2020 vor den negativen Corona-Auswirkungen auf das Geschäft. Und jetzt gibt es immer neue Rekordmeldungen. Und HelloFresh (ISIN: DE000A161408) reitet ebenfalls gerade auf einer Erfolgswelle. Passende News von beiden heute: Zalando setzt voll auf Expansion und nimmt dafür viel geld in die Hand und HelloFresh erhöht heute die Prognose - zum gefühlt x-ten Mal. Beide Unternehmen scheinen den Schwung, den der Onlinehandel durch die Lock-down-Phase nehmen konnte, in weiterhin steigende Umsatzzahlen umsetzen zu können. Zuerst zum Modehändler, der mit ...

