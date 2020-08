Berlin (ots) - Der Verband der Deutschen Einkaufszentren 'German Council of Shopping Places', kurz GCSP, unterstützt die von den Buchhandelsunternehmen Thalia Mayersche und Osiander initiierte Einkaufsplattform "shopdaheim". Am 27. März ins Leben gerufen, ist shopdaheim.de (https://shopdaheim.de) / shopdaheim.at (https://shopdaheim.at), mit mittlerweile mehr als 17.000 Händlern aus Deutschland und Österreich sowie einem 84 Branchen* umfassenden Angebot, die größte Plattform des deutschen Einzelhandels für lokale Händler.Mit dem GCSP schließt sich ein starker Partner der Einzelhändler-Allianz an. Der Verband wird die Plattform aktiv mit seinem großen Handels- und Wirtschaftsnetzwerk unterstützen. Als bundesweit einziger Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft zählt der 'German Council of Shopping Places' rund 750 Unternehmen aus den Bereichen Handel und Einzelhandel, Entwicklung und Analyse, Finanzierung, Center-Management, Architektur, Handelsimmobilien und Marketing-Spezialisten sowie viele Kommunen zu seinen Mitgliedern. Mit rund einer Million Arbeitnehmer*innen und direkt verbundenen Dienstleistern, repräsentieren die Mitgliedsunternehmen des GCSP einen bedeutenden Wirtschaftszweig in Deutschland."Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem GCSP einen wichtigen Multiplikator und Unterstützer für "shopdaheim" gewinnen konnten. Gemeinsam werden wir unsere Allianz weiter ausbauen, um den lokalen Einzelhandel langfristig zu stärken", so Michael Busch, geschäftsführender Gesellschafter und CEO von Thalia Mayersche.Christine Hager, Vorstandsvorsitzende des 'German Council of Shopping Places': "Jetzt ist die Zeit, im Einzelhandel solidarisch zusammenzustehen. Daher freuen wir uns, Teil von "shopdaheim" zu werden und mit unserem Netzwerk zum weiteren Erfolg dieser starken Gemeinschaft beitragen zu können."Neben den 3.200 Buchhändlern und zahlreichen Einzelhändlern mit nur einem Geschäft sind auch viele große Handelsunternehmen wie Media Markt und SATURN, die Parfümerie Douglas, das Drogerieunternehmen dm oder der Blumenhändler Blume 2000 auf"shopdaheim" präsent. Das mit 84 Branchen* sehr breit gefächerte Warenangebot steigert die Kundenattraktivität der Plattform.In die Entwicklung und Markteinführung von "shopdaheim" haben die Gründungspartner einen sechsstelligen Betrag investiert. Die Plattform ist offen für alle: Für Händler, weitere Reichweitenpartner, aber auch für die schon bestehenden Einzelhandelsinitiativen, die von der Reichweite der neuen Plattform profitieren können. Händler, die sowohl stationär wie auch digital aktiv sind, können sich ab sofort unter der E-Mail-Adresse partner@shopdaheim.de melden, um Teil des nationalen Netzwerks zu werden.Neben Gründungsmitgliedern wie dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, eBuch, KNV Zeitfracht, Libri sowie Umbreit, zählen auch DHL oder die Wirtschaftsförderung Wuppertal zu den Unterstützern der Initiative.Der German Council of Shopping Centers e.V. (GCSC) nennt sich derzeit in German Council of Shopping Places um. Er wird damit seiner Aufgabe als bundesweite einzige Interessenverband des Handels und der Handelsimmobilienwirtschaft gerechter, da so die unterschiedlichen und vielseitigen lebendigen Marktplätze seiner Mitglieder deutlicher werden. Rund 750 Mitgliedsunternehmen der Bereiche Handel, Entwicklung und Analyse, Finanzierung, Center-Management, Architektur, Handelsimmobilien, Einzelhändler und Marketing-Spezialisten sowie Städte und Kommunen bilden hier einen aktiven Interessenzusammenschluss als ideale Networkingbasis des Handels und der Handelsimmobilienakteure. Mit rund 1 Million Arbeitnehmern und direkt verbundenen Dienstleistern repräsentieren die Mitgliedsunternehmen des GCSC einen bundesweit bedeutenden Wirtschaftszweig.Pressekontakt:Ingmar Behrens, Bevollmächtigter des Vorstandesibehrens@gcsc.de/ingmar@behrensundbehrens.deMobil 0049(0)171 5139239, 0049 431(0)66 111 88 11Original-Content von: German Council of Shopping Places, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63255/4676033