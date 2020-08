Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten infolge Covid-19 gingen indes auch am Portfolio der GVB und ihrer Tochtergesellschaft nicht spurlos vorbei.Ittigen - Die Gebäudeversicherung Bern (GVB) weist im ersten Halbjahr 2020 eine Schadenssumme von insgesamt 27,4 Millionen Franken aus. Diese liegt damit leicht höher als der Wert des Vorjahres (25,2 Mio.), ist aber tiefer als der 10-Jahres-Durchschnitt (39,6 Mio.). Elementarereignisse schlugen mit Schäden in der Höhe von 17,3 Mio. Franken zu Buche (2019: 6,2 Mio.). Verantwortlich dafür waren die...

