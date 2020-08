BERLIN (Dow Jones)--Rund 60 Prozent der Betreiber von Kneipen, Bars, Restaurants und Hotels in Deutschland sehen die Corona-Krise laut einer neuen Umfrage inzwischen als existenzbedrohend an. Konkret gaben 59,6 Prozent aller teilnehmenden Betriebe an, dass sie wegen Corona um ihr Überleben kämpfen, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Erhebung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) unter 7.200 Gastronomen und Hoteliers.

Die Zahlen würden zeigen, dass die Corona-Pandemie das Gastgewerbe in die größte Krise der Nachkriegszeit gestürzt habe. Von Januar bis Juli beklagen die Betriebe laut der Umfrage im Durchschnitt Umsatzverluste in Höhe von 60,1 Prozent. Dabei betrugen die Einbußen im März 63 Prozent, im April 86,8 Prozent, im Mai 73,7 Prozent, im Juni 52,2 Prozent und im Juli 43,2 Prozent. Bezogen auf das Gesamtjahr rechnen die Betriebe demnach mit einem durchschnittlichen Umsatzrückgang um mindestens 51,0 Prozent.

Ein Grund für die Umsatzverluste sind demnach neben dem wochenlangen Lockdown auch die nach der Wiedereröffnung verhängten Vorschriften zur Vermeidung von Ansteckungen mit dem Virus. Aufgrund der Abstandsgebote sei die Kapazität der Betriebe um durchschnittlich 42 Prozent eingeschränkt. Der Vorbuchungsstand der Hotels liege deutlich unter Vorjahr, so im August um 45 Prozent. Insgesamt sagten 62,1 Prozent der Betriebe, die bisher von Bund und Ländern angebotenen Liquiditätshilfen und Kreditprogramme würden nicht ausreichen, um die Krise zu bewältigen.

