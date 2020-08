MHK Group entscheidet sich für Monitoring-Plattform von LeuTekDGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge MHK Group entscheidet sich für Monitoring-Plattform von LeuTek11.08.2020 / 09:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Leinfelden-Echterdingen, 11. August 2020. Die USU-Tochtergesellschaft LeuTek GmbH hat mit der MHK Group einen Neukunden für ihre Lösung zur Überwachung der kompletten Business Services gewonnen. Das international agierende Dienstleistungsunternehmen für Fachhandels- und Handwerksunternehmen der Branchen Küche und Wohnen, Sanitär/Heizung/Klima sowie Bauen/Renovieren nutzt künftig das modular aufgebaute Monitoring-System ZIS. Ziel ist es, einen ganzheitlichen Überblick über die geschäftskritischen IT- und Business-Services der gesamten Unternehmensgruppe zu erhalten - als Basis für höchste Verfügbarkeit, hohe Qualität und Service-Automatisierung.Die Umsetzung der Themengebiete Systems Management, zentrales Monitoring, Cloud- und Service-Monitoring wird in den kommenden Monaten realisiert werden. Der Projektabschluss ist für Herbst 2020 geplant. Ein mandantenfähiges Self-Service-Portal soll künftig die aktuelle Verfügbarkeit von Services visualisieren und die Service-Levels überwachen. Bei auftretenden Störungen führen so genannte Impact- und Root-Cause-Analysen die Service-Techniker direkt zu einem möglichen Fehler der Infrastruktur und erlauben die frühzeitige Behebung von Problemen, bevor ein geschäftskritischer Service betroffen ist. Durch die LeuTek Alarm-App wird zudem das Operating entlastet. Die vorhandene IT Service Management-Lösung inklusive Ticketsystem wird an das LeuTek ZIS-System angebunden und ermöglicht damit einen hohen Automationsgrad bei den Service-Prozessen."Nach einem umfassenden Auswahlverfahren haben wir uns für die LeuTek-Technologie und -Expertise entschieden", so Jürgen Riese, Leiter IT-Solutions bei der MHK-Group. "Ausschlaggebend war die Funktionsvielfalt und Integrationsfähigkeit der Software, die uns auch MHK-spezifische Produkterweiterungen erlaubt. Besonders wichtig war die Abdeckung der Disziplinen Cloud-Monitoring, Service-Level-Monitoring sowie das integrierte Alarm Management. Damit fühlen wir uns gut gerüstet, um alle Services der europaweiten Niederlassungen zentral aus Deutschland heraus transparent zu überwachen und zu steuern."Diese Pressemitteilung ist unter https://www.leutek.com und https://www.usu.com/de/ abrufbar.Über LeuTekDie LeuTek GmbH einer der führenden deutschen Hersteller von Monitoring-Tools für den IT-Betrieb. Seit über 30 Jahren bietet LeuTek Produkte und Lösungen für die Bereiche Systems Management, Service Monitoring, oder auch Cloud Monitoring.Mit über 300 Installationen verfügt LeuTek über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen des IT-Betriebs. Viele multinationale Unternehmen und Marktführer aus unterschiedlichen Branchen gehören zu den Kunden und vertrauen seit vielen Jahren auf die Produkte und Services von LeuTek - LeuTek ist seit 2006 ein Unternehmen der USU Software AG, dem größten europäischen Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software.Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.leutek.com verfügbar.KontaktUSU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.comUSU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com11.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1114913Ende der Mitteilung DGAP News-Service1114913 11.08.2020