Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wachstumsprognosen für Kanada sind für 2020 im Mittel bei - 7,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für 2021 rechne man bereits wieder mit einem Wachstum von +4,00%. Die Notenbank und die Regierung hätten in der Spitze der Krise Schritte gesetzt, um der angeschlagenen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. So sei beispielsweise der Leitzins auf 0,25% gesenkt worden. Die letzten Daten zum Arbeitsmarkt würden hoffnungsvoll stimmen. Habe die Arbeitslosenquote am Höchst bei 13,70% gestanden, habe sich der aktuelle Wert bereits auf 12,30% verbessert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...