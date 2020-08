FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Südzucker haben am Dienstag Rückenwind von einer positiven Empfehlung eines Analysten bekommen. Die Commerzbank sprach den Papieren vor allem wegen der Perspektiven für die Tochter Cropenergies eine Kaufempfehlung aus. Daraufhin zogen die Papiere als eines der führenden Mitglieder im Kleinwerte-Index SDax um etwa fünf Prozent auf 15,10 Euro an.



Der Commerzbank-Experte Michael Schäfer verwies auf zuletzt deutlich erholte Ethanol-Preise als wichtigstes Argument für die Hochstufung von Südzucker auf "Buy". Cropenergies nimmt in diesem Geschäft eine führende Rolle in Europa ein. Er hält es für realistisch, dass die Tochter des Zuckerkonzerns vor dem nächsten Quartalsbericht im Oktober ihren Ausblick anheben wird. Die ebenfalls börsennotierten Cropenergies-Papiere gewannen vor diesem Hintergrund am Dienstag fast vier Prozent./tih/jha/

