Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Kapitalmarktrenditen verzeichneten vergangene Woche nahezu allesamt neue historische Tiefstände - obwohl die US-Regierung die Begebung von Staatsanleihen zur Finanzierung ihrer Fiskalpakete erheblich gesteigert hat, so die Analysten von Postbank Research.Nicht nur die FED, sondern auch private Haushalte würden angesichts der in der Krise auf ein Rekordniveau von 33 Prozent gestiegenen Sparquote für eine hohe Nachfrage sorgen. Hier zeichne sich zwar eine Trendwende ab, eine dauerhaft höhere Sparquote aus Angst vor Arbeitsplatzverlust oder vor späteren Steuererhöhungen zur Entlastung des Staatshaushalts sei aber nicht ausgeschlossen. Allerdings würden zehnjährige Treasuries gemessen an der Entwicklung anderer Anlageklassen sowie an der der globalen Einkaufsmanagerindices aktuell rund 0,5 Prozentpunkte zu niedrig rentieren. Gestalte die FED ihre Geldpolitik im Zuge der Erholung nicht noch einmal deutlich expansiver, dürfte die Rendite auf Jahressicht auf 0,9 Prozent steigen - wovon vor allem Banken profitieren würden. (11.08.2020/alc/a/a) ...

