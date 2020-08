Die Wiener Börse hat am Montagvormittag deutlich zugelegt. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 10.00 Uhr um 1,63 Prozent auf 2.260,33 Punkte. Der ATX Prime gewann 1,59 Prozent auf 1.154,96 Punkte. Auch an anderen Aktienmärkten ging es gestützt von guten US-Börsenvorgaben nach oben. Angetrieben wurden die Börsen auch von der Hoffnung, dass sich in den USA die politischen Parteien auf ein weiteres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...