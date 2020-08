Wie erwartet gab es gestern keine Corporate Emission am EUR Credit Primärmarkt. Die EZB veröffentlichte hingegen das wöchentliche Update zu den Anleiheankaufprogrammen. Im Rahmen von PEPP wurden vergangene Woche rund EUR 14 Mrd. angekauft (Bestände per 7. August: EUR 454 Mrd.). Angesichts des schwachen Primärmarktaufkommens waren die CSPP-Bestände erneut im Wesentlichen unverändert gegenüber der Vorwoche bei EUR 226 Mrd. (+1,7 Mrd.). Ratingseitig bestätigte Fitch das A Rating von AeroportsdeParis (ADP). Der Ausblick wurde von stabil auf negativ gesenkt. Die Ratingagentur begründet dies mit potenziell schwächer als angenommenen Verkehrszahlen für 2020, welche die Erwartungen von Fitch (-47 % vs. 2019) untertreffen ...

