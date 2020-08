Trotz der Corona-Pandemie hat sich das Übernahmekarussell in Österreich weitergedreht, wenn auch langsamer als in den Vorjahren: Die Anzahl der Übernahmen mit österreichischer Beteiligung ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur leicht von 153 auf 133 gesunken. Die Transaktionsvolumina stiegen dagegen um rund 86 Prozent von 4,4 Mrd. Euro auf 8,2 Mrd. Euro, wie aus aktuellen Zahlen von EY hervorgeht. Ausschlaggebend dafür waren vier "Blockbuster"-Deals, die zusammen auch 86 Prozent des gesamten Transaktionsvolumen im 1. Halbjahr ausmachen: Die Aufstockung der Beteiligung der OMV an Borealis um rund 4,1 Mrd. Euro, der Kauf der AXA-Töchter in Polen, Tschechien und Slowakei durch die Uniqa um rund eine Milliarde Euro, die Übernahme der Erber ...

