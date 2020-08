"Auf Kurs" - die R-LOGITECH S.A.M. verzeichnet trotz des schwierigen Umfelds infolge der COVID-19-Pandemie ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2020. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 erzielte R-LOGITECH auf konsolidierter Basis einen Umsatz von 336,9 Mio. Euro (gegenüber 86,9 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019) mit einem EBITDA von 58,1 Mio. Euro (gegenüber 11,5 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019).

Das Logistik- und Dienstleistungsunternehmen konnte in den ersten sechs Monaten des Jahres an allen Standorten in Europa, Afrika und China voll handlungsfähig bleiben und dabei helfen, kritische Lieferketten mit Schlüsselgütern ...

