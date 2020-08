Luxemburg/Berlin (ots) - Der Energy Drink 28 BLACK bringt ab September seine limitierte Blutorange-Edition im Halloween-Design in den Handel. Die neue Sorte - zum Fürchten gut und nur kurzzeitig in den Regalen zu finden - ist vegan, taurin-, laktose- und glutenfrei und selbstverständlich mit der nötigen Energie ausgestattet, um an Halloween ordentlich abfeiern zu können.28 BLACK Fans können sich zudem auf eine Reihe schaurig-schöner Sticker bei GIPHY und ein Gewinnspiel als Kampagnen-Highlight freuen. Dort gibt es nicht nur die Halloween-Edition zu gewinnen, sondern auch schwarze Longdrinkgläser von 28 BLACK.Beworben wird 28 BLACK Blood Orange mit einem eigenen Spot, der im Kino und auf YouTube zu sehen ist. Zeitgleich werden die Aktivitäten auf den Social Media Kanälen sowie in Print und Out of Home verstärkt.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com (http://www.splendid-drinks.com)).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/4676324