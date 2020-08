Unterföhring (ots) - 280 km/h, 340 PS, 14 Rennen, 24 Fahrer: Ab Januar 2021 können SAT.1-Zuschauer die auf Innenstadt-Kursen ausgetragenen Formel E-Rennen im Free-TV sowie online live und exklusiv erleben. Die ABB FIA Formel E Championship verbindet Motorsport mit zukunftsweisenden Technologien und will ihren Teil zum Klimaschutz beitragen, indem sie die Entwicklung von Elektrofahrzeugen beschleunigt. 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, und die Formel E haben zu den Übertragungsrechten eine langfristige Vereinbarung geschlossen.Stefan Zant, Geschäftsführer bei 7Sports: "eMobilität ist ein absolutes Zukunftsthema und bestes Beispiel für unsere Strategie, nicht nur neue Rechte zu erwerben, sondern gerade auch zukunftsfähige Themen langfristig aufzubauen. Wir haben viele Konzepte, wie wir Nachhaltigkeit und eMobilität über den reinen Rennsport hinaus darstellen und transportieren wollen. Die Medialisierung der Formel E auf allen Plattformen ist besonders für Werbepartner interessant, die in einem nachhaltigen Umfeld aktiv werden wollen."Alexander Rösner, "ran"-Sportchef: "Die Formel E bietet schon jetzt packenden Rennsport auf höchstem Niveau und wird nicht zuletzt deshalb ab 2021 eine offizielle FIA Weltmeisterschaft sein. Unser 'ran racing'-Team freut sich darauf, diesen faszinierenden Weg des nachhaltigen Formel-Motorsports langfristig medial begleiten und mitgestalten zu dürfen und der Formel E als Rennserie der Zukunft im deutschen Free-TV ein Zuhause zu geben."Aarti Dabas, Chief Media Officer der Formel E: "Deutschland ist ein wichtiger Markt für die Formel E, unsere Teams, Hersteller und Partner. Der Fokus von ProSiebenSat.1 auf eine lokale und qualitativ hochwertige Berichterstattung mit viel Expertise und innovativer Darstellung wird es uns ermöglichen, Reichweite, Engagement und Affinität für unseren Sport zu steigern. Unsere Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 wird unsere Verbindung zu den Formel E-Fans in Deutschland durch lokale Aktivitäten und maßgeschneiderte Inhalte für die elektronische Generation vertiefen. Zum Start unserer ersten Saison als FIA-Weltmeisterschaft wird diese Partnerschaft dafür sorgen, dass die Formel E ein möglichst breites deutsches Publikum erreicht."Über die ABB FIA Formel E Championship: Die ABB FIA Formel E Championship ist eine der stärksten und konkurrenzfähigsten Kategorien im Motorsport. Sie bietet unvorhersehbare und aufregende elektrische Rennen in den berühmtesten Städtezentren der Welt.Die Formel E ist die am schnellsten wachsende Serie im Motorsport mit dem besten Teilnehmerfeld im Rennsport, in dem renommierte Automobilhersteller und -marken um Punkte, Start-Position und die Meisterkrone kämpfen.Die Formel E ist mehr als nur ein Rennen auf der Rennstrecke, sie ist auch Testgelände und Plattform mit einem höheren Ziel - neue Technologien zu testen, die Entwicklung bis zur Serienreife voranzutreiben und mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen.Die ABB FIA Formel E Championship steht für eine starke Botschaft: Die Umstellung auf Elektroautos zu beschleunigen, dem Klimawandel entgegenzuwirken und die verheerenden Auswirkungen der Luftverschmutzung zu bekämpfen.www.FIAFormulaE.comÜber 7Sports: 7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolio der ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness des Medienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, den Ausbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusiven Sportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlern und hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von der langjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebten Sportmarken wie ran und der erfolgreichen Akquise von neuen Plattformen wie Sportdeutschland.TV oder esports.com. Das ermöglicht ideale Synergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit der Marketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zu einer der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende, Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler im deutschsprachigen Raum. 7Sports ist eine Marke der ProSiebenSat.1 Sports GmbH.Pressekontakt:Christiane MaskeTel.: +49 [89] 9507-1169Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comwww.7sports.deOriginal-Content von: 7Sports, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121478/4676423