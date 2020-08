Für Familien ist das Wohnen in vielen deutschen Großstädten zur finanziellen Herausforderung geworden, besonders in den großen Metropolen wie Berlin und München. Doch auch in einigen kleineren Städten sind Mieten selbst für gut verdienende Haushalte eine hohe Belastung. Zu diesem Ergebnis kommt eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...