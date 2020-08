MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Telekommunikationsanbieter United Internet wagt sich mit einer Umsatzprognose aus der Deckung. Vor dem Hintergrund der bisherigen Geschäftsentwicklung konkretisiert United Internet seine Erwartungen an die Entwicklung der Erlöse im laufenden Geschäftsjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Montabaur mitteilte. Es werde nun ein Umsatzwachstum von rund vier Prozent erwartet. Bisher hatte United Internet damit gerechnet, in etwa das Vorjahresniveau von 5,194 Milliarden Euro zu halten.



Die Ergebnis-Prognose blieb dagegen unverändert. Das Ebitda soll weiterhin die Höhe des Vorjahrs erreichen (1,266 Mrd Euro). "Diese Prognose ist weiterhin mit Unsicherheiten behaftet, da eine Einschätzung von Dauer und weiterer Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht genau möglich ist", teilte United Internet weiter mit./stk/jha/

