Mit einem kräftigen Plus dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Blicke sind vor allem auf die weiteren Gespräche zwischen Republikanern und Demokraten gerichtet, um ein breiter angelegtes Konjunkturprogramm zu verabschieden. Sowohl Vertreter der Regierung als auch der Opposition hatten zuletzt ihren Willen bekräftigt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Fortsetzung der Unterstützung für US-Arbeitslose in Kraft gesetzt.

"Die Einigung auf ein Stimulus-Paket ist für den Markt von entscheidender Bedeutung, um das positive Momentum fortzusetzen", sagt Analyst Nicholas Brooks von Intermediate Capital Group. Der Markt setze hier auf eine Einigung.

Daneben bleibt vor allem die Entwicklung der Corona-Pandemie im Fokus. Für Hoffnung sorgt hier die Ankündigung von Russlands Präsident Wladimir Putin, dass man als erstes Land einen Impfstoff entwickelt habe, der nun auch die Zulassung erhalten habe. Allerdings hatten ausländische Experten zuvor ihre Besorgnis über die Geschwindigkeit geäußert, mit der der Impfstoff entwickelt wurde.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent. Auf der Konjunktur-Agenda stehen lediglich die US-Erzeugerpreise für Juli.

Für die Aktien von Bed Bath & Beyond geht es vorbörslich um knapp 5 Prozent nach unten. Der Wohnungsausstatter hatte mitgeteilt, die Aussetzung der geplanten Schuldenreduzierung aufzuheben. Mit der Maßnahme sollte eigentlich dem schwachen Marktumfeld in der Corona-Krise getrotzt werden. Bed Bath & Beyond will nun Schuldtitel im Volumen von 300 Millionen Dollar zurückkaufen.

August 11, 2020 06:15 ET (10:15 GMT)

