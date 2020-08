Den Höhepunkt markierte die HelloFresh-Aktie Anfang Juli bei 53,35 Euro, per saldo liegt allein in diesem Jahr einen Kursgewinn von über 180 Prozent vor. Dabei hat sich der langfristige Aufwärtstrend nach dem Corona-Crash aus Mitte März noch einmal deutlich beschleunigt und praktisch alle Zielmarken sprichwörtlich pulverisiert. Doch seit Juli hat die Aufwärtsdynamik merklich nachgelassen, eine erste Korrekturwelle führte auf die Kursspitzen aus Anfang Mai um 41,40 Euro abwärts. Zwar konnte sich die HelloFresh-Aktie in den vergangenen Wochen wieder berappen und an 50,00 Euro zulegen, allerdings vermittelt diese Erholung den Eindruck einer zwischengeschalteten Aufwärtsbewegung, die durchaus ins Muster einer bärischen Flagge passt, wodurch weitere Abgaben erwartet werden sollten. Eine gesunde Korrektur dürfte weder dem lang- ...

