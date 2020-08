KURZE: Toller Erfolg für Pierer Mobility: Die MotoGP-Geschichte ist seit Sonntag auf dem Masarykring von Brünn um eine Sieger-Marke reicher, Pierers KTM hat knapp fünf Jahre nach dem Roll-out der RC16 (es geschah in Spielberg im Oktober 2015) erstmals in der Königsklasse triumphiert. Vor allem die Art und Weise des souveränen Auftritts von Brad Binder hat massiv Eindruck bei der Konkurrenz hinterlassen. Pierer Mobility AG ( Akt. Indikation: 50,00 /50,50, 0,90%) Am vergangenen Wochenende wurde Baader Helvea Equity Research mit Baader Europe Research (powered by AlphaValue) auf der Baader Europe Plattform zusammengeführt. Dieser Schritt ist der erste Teil eines zweistufigen Migrationsprozesses, der im Jahr 2021 abgeschlossen sein wird. Mit der neuen ...

