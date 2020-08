Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:48 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.383,75 +0,68% +4,65% Euro-Stoxx-50 3.342,00 +2,52% -10,76% Stoxx-50 3.018,81 +2,07% -11,29% DAX 13.011,98 +2,56% -1,79% FTSE 6.196,06 +2,40% -19,78% CAC 5.039,22 +2,64% -15,70% Nikkei-225 22.750,24 +1,88% -3,83% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,92 -0,58

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,54 41,94 +1,4% 0,60 -26,4% Brent/ICE 45,47 44,99 +1,1% 0,48 -26,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.987,17 2.026,90 -2,0% -39,73 +31,0% Silber (Spot) 28,20 29,18 -3,3% -0,97 +58,0% Platin (Spot) 974,30 990,00 -1,6% -15,70 +1,0% Kupfer-Future 2,86 2,86 +0,1% +0,00 +1,5%

Mit Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise. Teilnehmer verweisen auf eine ganze Reihe wichtiger Veröffentlichungen im Wochenverlauf. Neben den Lagerdaten von American Petroleum Institute und Energy Information Administration (IEA) stehen die Monatsberichte der Opec und der IEA im Fokus. Für den Goldpreis geht es mit der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten kräftig nach unten und die jüngst eroberte Marke von 2.000 Dollar je Feinunze wird wieder unterschritten. Allerdings sei das Edelmetall nach dem jüngsten starken Anstieg auch etwas überkauft gewesen, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem kräftigen Plus dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Die Blicke sind vor allem auf die weiteren Gespräche zwischen Republikanern und Demokraten gerichtet, um ein breiter angelegtes Konjunkturprogramm zu verabschieden. Sowohl Vertreter der Regierung als auch der Opposition hatten zuletzt ihren Willen bekräftigt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Fortsetzung der Unterstützung für US-Arbeitslose in Kraft gesetzt. Daneben bleibt die Entwicklung der Corona-Pandemie im Fokus. Für Hoffnung sorgt hier die Ankündigung von Russlands Präsident Wladimir Putin, dass man als erstes Land einen Impfstoff entwickelt habe, der nun auch die Zulassung erhalten habe. Allerdings hatten ausländische Experten zuvor ihre Besorgnis über die Geschwindigkeit geäußert, mit der der Impfstoff entwickelt wurde.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstag deutlich nach oben, der DAX notiert über 13.000 Punkten. Am Morgen lieferte zunächst die Berichtssaison positive Impulse, auch mehren sich die Nachrichten, dass die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes vorankommt. Zudem baute der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen unerwartet sein hohes Niveau weiter aus und weist damit auf das Erholungspotenzial der Wirtschaft im dritten Quartal hin. Die Lageeinschätzungen fielen jedoch nochmals leicht schwächer aus als noch im Vormonat. Weiter aufwärts geht es für die Aktien der Reisebranche. Die Branche war bereits am Vortag in Europa und an Wall Street nach oben geschossen, da sich Kreuzfahrtanbieter zuversichtlich zu den Buchungen geäußert hatten. Carnival steigen 5,4 Prozent und Tui 5,8 Prozent. IAG klettern um 8 Prozent und Easyjet um 5,8 Prozent. Der Sektor der Reisewerte zieht europaweit um 3,8 Prozent an. Der Sektor der Automobilhersteller verbessert sich um 4 Prozent, hier helfen Absatzzahlen aus China. Der Automobilmarkt in China legte im vergangenen Monat das vierte Mal in Folge zu, wie der Branchenverband CAAM auf seiner Internetseite berichtet. Die Aktien des Kochboxen-Versenders und DAX-Aspiranten Hellofresh gewinnen 1,4 Prozent. Dank Corona sei es hier zu der erwarteten Umsatzexplosion gekommen, heißt es im Handel. Im Fokus dürfte jedoch die erneut erhöhte Prognose vom Vorabend stehen. Zalando gewinnen 3 Prozent. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2020 werden von Baader Helvea als sehr gut eingestuft.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:55 Uhr Mo, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1796 +0,48% 1,1751 1,1769 +5,2% EUR/JPY 125,18 +0,65% 124,72 124,44 +2,7% EUR/CHF 1,0758 +0,08% 1,0754 1,0765 -0,9% EUR/GBP 0,9002 +0,24% 0,8981 0,8992 +6,4% USD/JPY 106,11 +0,18% 106,13 105,74 -2,5% GBP/USD 1,3105 +0,26% 1,3085 1,3088 -1,1% USD/CNH (Offshore) 6,9387 -0,33% 6,9466 6,9609 -0,4% Bitcoin BTC/USD 11.720,51 -0,97% 11.843,37 11.937,85 +62,6%

Ein unerwarteter Anstieg des ZEW-Index macht dem Euro am Diestag Beine. In der Spitze steigt die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1808 Dollar und notiert aktuell nur knapp unter dieser Marke. Vor Bekanntgabe des ZEW-Index hatte der Euro bei rund 1,1750 Dollar gelegen. Die Erwartungen an die Konjunkturentwicklung von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im August entgegen den Prognosen deutlich verbessert, nachdem sie im Juli noch zurückgegangen waren.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag der anfänglich positive Trend nicht in Gänze durchgesetzt. Auf der Suche nach Argumenten für steigende Kurse hatten zunächst schon kleine Erfolgsmeldungen im Kampf gegen die Corona-Krise gereicht, um die Stimmung aufzuhellen. Einige US-Bundesstaaten hatten fallende Zahlen von an Covid-19 leidenden Patienten in den Krankenhäusern gemeldet. Auch im US-chinesischen Dauerzwist sahen Händler zunächst Hoffnungsschimmer. Zwar hat China mit Gegenmaßnahmen auf die neuerlichen US-Sanktionen wegen Chinas Griff nach Hongkong reagiert, Mitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump waren aber nicht darunter. Zudem knüpften Anleger wieder Hoffnungen an das in dieser Woche anstehende Treffen hochrangiger Delegationen aus beiden Ländern. Laut chinesischen Berichten hat Notenbankpräsident Yi Gang ein Festhalten Chinas am bereits Anfang des Jahres ausgehandelten "Phase-Eins-Abkommen" bestätigt. Zudem werde China auch weiter die gemachten Versprechen zur Öffnung des nationalen Finanzsektors einhalten. Die Börse in Hongkong hatte zuletzt besonders unter den Spannungen mit den USA gelitten. Mit der Hoffnung auf eine Annäherung zwischen China und den USA stieg der HSI nun um 1,6 Prozent - lag damit aber wie Schanghai klar unter Tageshoch. Nach der feiertagsbedingten Pause legte der Nikkei-225 in Tokio 1,9 Prozent zu. Der in den vergangenen zwei Tagen gestiegene Dollar beflügelte den japanischen Aktienmarkt.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Dienstag zurück. Das Umfeld ist günstig angesichts stark steigender Aktienmärkte sowie einem über den Erwartungen ausgefallenen ZEW-Index. Dieser stieg im August auf 71,5 Punkte von 59,3 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang der Konjunkturerwartungen auf 54,5 vorausgesagt. Stützend wirken auch die andauernden Wertpapierkäufe durch die EZB.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas wagt weiter keine Prognose 2020 - bekräftigt 3Q Ausblick

Adidas traut sich angesichts unsicherer Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie weiter keine Prognose für das Gesamtjahr zu. "Leider sind der weitere Verlauf der Coronavirus-Pandemie und damit verbunden die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft und des Konsumverhaltens nicht vorhersehbar", sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted den Aktionären anlässlich der virtuellen Hauptversammlung laut Redetext.

Adidas sieht Online-Umsatz 2020 weiter über 4 Mrd EUR

Adidas erwartet nach den Worten von CEO Kasper Rorsted für 2020 weiterhin einen eigenen Online-Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro. Wie Rorsted den Aktionären auf der diesjährigen Hauptversammlung, die online übertragen wurde, weiter sagte, wird die Corona-Pandemie den Online-Handel generell beschleunigen.

Bayer kauft britische Biotech-Firma mit Menopause-Kandidaten

Bayer kauft für seine Pharmasparte ein britisches Biotech-Unternehmen, das an einem nicht-hormonellen Medikament zur Behandlung der häufigen Symptome der Wechseljahre bei Frauen arbeitet. Für KaNDy Therapeutics Ltd. legt der Konzern aus Leverkusen laut eigener Mitteilung 425 Millionen Dollar als Vorabzahlung auf den Tisch, darüber hinaus sind Meilensteinzahlungen von 450 Millionen Dollar bis zur Markteinführung des Medikaments vereinbart.

Hellofresh mit deutlichem 2Q-Gewinn - höhere Prognose

