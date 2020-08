Die neue Agentur für Cybersicherheit soll im Auftrag des Bundes innovative Technologien fördern. Sie startet mit einem Budget von 350 Millionen Euro. Eine neue Agentur soll im Auftrag der Bundesregierung für Innovation in der Cybersicherheit sorgen. Die sogenannte Cyberagentur ist am Dienstag offiziell gegründet worden, wie das Bundesinnenministerium mitteilt. Bis 2023 stehen ihr 350 Millionen Euro aus den Haushalten der Ministerien für Verteidigung und Inneres zur Verfügung. Fokus sind also äußere und innere Sicherheit. Innovationen ...

