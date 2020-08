Die Kreislaufwirtschaft in der deutschen Kautschukindustrie funktioniert. Das stellt die neue Broschüre "Moving in Circles" heraus, die der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (wdk) veröffentlicht hat. Darin werden das nationale Kreislaufwirtschaftssystem für Kautschuk und Elastomere anschaulich dargestellt und erstmals die entsprechenden Stoffströme quantifiziert. "Das Leitmotiv des Kreislaufwirtschaftskonzepts der Kautschukindustrie lautet ‚von Energie zu Energie'", erläutert wdk-Hauptgeschäftsführer Boris Engelhardt. "Energieträger werden in Kautschukprodukte überführt und die eingesetzte Primärenergie wird am Ende des Lebenszyklusses weitgehend zurückgewonnen." Pro Jahr fielen rund 800.000 Tonnen Alt-Elastomere an, was etwa 0,2% des gesamten deutschen Abfallaufkommens entspreche. Hiervon würden 250.000 Tonnen wiederverwendet, 160.000 Tonnen für neue Produkte genutzt und 390.000 Tonnen zur Energie- und Zementgewinnung eingesetzt.

Verwertungsmöglichkeiten von Alt-Gummi

In der Kautschukindustrie werden nachwachsender Naturkautschuk und Synthesekautschuke verwendet. Dabei haben beide ihre ganz speziellen Einsatzgebiete und lassen sich in Produkten nicht beliebig austauschen. Neben Kautschuken sind Chemikalien und Füllstoffe für die Kautschukverarbeitung zu Mischungen und Fertigerzeugnissen unverzichtbar. Diese unterscheiden sich in Technische Elastomer-Erzeugnisse (General Rubber Goods) und Reifen. An dieser Zweiteilung orientiert sich auch die Darstellung der Kreislaufwirtschaft in "Moving in Circles". Besonders weit ist die deutsche Kautschukindustrie bei der Verwertung von Altreifen. Diese werden entweder energetisch oder stofflich recycelt. Beim energetischen Recycling ersetzen sie etwa in Abfallbehandlungsanlagen oder der Zementherstellung aufgrund ihres hohen Brennwertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...