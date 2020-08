BERLIN (dpa-AFX) - Im Herbst läuft die letzte Staffel der Agentenserie "Deutschland 89" auf Amazon an - für Hauptdarsteller Jonas Nay ist es kein leichter Abschied. Ihn nehme das "emotional enorm mit", sagte er am Dienstag. Für ihn sei es wunderschön gewesen. "Ich werde da immer gerne dran zurückdenken." Nay spielt in der Streamingserie einen DDR-Soldaten, der in den 80er Jahren als Spion in die Bundeswehr eingeschleust wird.



Er glaube, dass Serien zur jüngeren Vergangenheit lehrreich und wichtig seien. Man könne aus dieser Zeit viel lernen und auf die heutige Zeit anwenden, sagte der 29-Jährige. Von der Musik in der Serie seien übrigens die Bands Genesis und The Police hängengeblieben. "Ich hör' das immer noch."



Die neuen Folgen sind ab 25. September auf Amazon Prime Video zu sehen. Die Serie begann als "Deutschland 83" und wurde mit "Deutschland 86" fortgesetzt - nun geht es um den Mauerfall. Für Produzent Jörg Winger ist das ein Schlusspunkt. Es gebe zu viele Serien, die zu viele Staffeln machten. Als Zuschauer steige man dann irgendwann aus. Das Schicksal habe er mit der Serie nicht teilen wollen. Er glaube, dass man weiter Spionage-Geschichten erzählen könne, aber diese Marke habe jetzt ihr Ziel erreicht./kil/DP/men

AMAZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de