ACATIS-Gründer Hendrik Leber: "Wir waren sehr überrascht über die geringe Zahl von notwendigen Umschichtungen im Portfolio." Als möglichen Grund sieht er ein hohes ESG-Engagement deutscher Unternehmen in den letzten Jahren.ACATIS und die Fondsboutique Ehrke & Lübberstedt haben bekanntgegeben, bei dem seit über 17 Jahren bestehenden ACATIS Aktien Deutschland ELM (ISIN: LU0158903558) Nachhaltigkeitsaspekte per sofort implementieren zu wollen. Der Fonds ist laut den Unternehmen der erste Deutschland-Aktienfonds mit Nachhaltigkeitsausrichtung. "Uns hat es verwundert, dass wir die Pioniere für den ersten ESG-Deutschlandfonds sind. Denn eigentlich liegt es doch auf der Hand", so Hendrik Leber, geschäftsführender Gesellschafter der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, zu FondsDISCOUNT.de. Die Nachfrage sei möglicherweise bisher von institutioneller Seite nicht groß genug gewesen.

